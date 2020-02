Musumeci “Farneticanti dichiarazioni Kirchner su mafia”

"Le farneticanti dichiarazioni della vicepresidente argentina Cristina Kirchner, secondo cui gli italiani sarebbero mafiosi per genetica, suonano ad offesa non solo per la nostra comunita' ma per lo stesso popolo argentino". Cosi' il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, commentando le dichiarazioni della Vicepresidente dell'Argentina. agd/vbo/r