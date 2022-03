Musumeci “Bisogna spostare la scadenza del Pnrr di 4 anni”

"Se non si sposta la data di scadenza del Pnrr di almeno due anni, ma io spero almeno 4, non riusciremo a utilizzare appieno i fondi". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine del forum The European House - Ambrosetti, a Palermo. agd/vbo/gtr