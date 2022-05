Musumeci “Avviati nell’agrigentino i cantieri per la depurazione”

In partenza due importanti cantieri per la depurazione nell'Agrigentino: sono quelli per la costruzione del nuovo depuratore a Timpa dei Palombi, a servizio della zona sud-est di Agrigento e dell'intero territorio di Favara, e per la realizzazione della rete fognaria nelle aree costiere di Cannatello e Zingarello. pc/gtr