MILANO (ITALPRESS) – Andrè Rieu, violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale, arriva domani per la prima volta a Milano, al Forum di Assago completamente sold out da varie settimane, con il suo nuovo attesissimo tour che a partire da marzo 2024 ha attraversato 4 continenti. Anche i concerti di questo nuovo tour di Andrè Rieu con la Johann Strauss Orchestra si dimostrano all’altezza della sua fama e finalmente il pubblico potrà apprezzare anche in Italia, in un unico show a Milano, un musicista dallo stile ampiamente riconosciuto in tutto il mondo dove riempie abitualmente le arene e i palasport di maggiore capienza.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Pantarei