LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Continua la cavalcata di Lorenzo Musetti nell'”Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon”, torneo Atp 250, dotato di un montepremi pari a 419.470 euro, che si sta disputando sui campi in terra rossa di Lione, in Francia. Il 19enne di Carrara, numero 88 del ranking mondiale, in tabellone come “alternate” (al posto del torinese Lorenzo Sonego, splendido semifinalista al Foro Italico la scorsa settimana), è approdato alle semifinali. Dopo aver eliminato all’esordio il canadese Felix Auger-Aliassime, 19 del mondo, e negli ottavi di finale lo

statunitense Sebastian Korda, 20enne “figlio d’arte”, 65 del

ranking Atp, Musetti ha sconfitto oggi lo sloveno Aljaz Bedene, numero 55 della classifica internazionale, col punteggio di 6-3 7-6 (2).

Domani il giovane azzurro affronterà in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas, che oggi ha battuto in due set il giapponese Yoshihito Nishioka (per 6-3 6-4).

(ITALPRESS).