VERONA (ITALPRESS) – Una giornata di dibattito e condivisione di buone pratiche tra i massimi esperti del settore, per disegnare il futuro del vino e dei suoi musei come patrimonio culturale globale. Una rete di scambi e sinergie, per sostenere la realizzazione del Museo Internazionale del Vino di Verona.

La Fondazione Museo del Vino MUVIN è l’organizzatrice della seconda edizione dell’International Conference on Wine Museums, con il convegno I Musei del Vino tra Cultura, Innovazione e Promozione Territoriale, che si terrà il 25 ottobre nell’Auditorium Riccardo Borghero della Camera di Commercio di Verona, in Corso Porta Nuova 96, a partire dalle 9.30 e per tutta la giornata.

Il convegno riunirà esperti del settore, accademici e imprenditori, per discutere il ruolo chiave dei musei e degli hub del vino nel panorama culturale, economico e territoriale. Un’occasione unica nel suo genere, che esplorerà le sinergie tra tradizione e innovazione nel mondo del vino, con l’obiettivo anche di concentrare l‘attenzione sullo sviluppo del MUVIN di Verona, destinato a diventare un riferimento internazionale per l‘intero settore. Nel corso del convegno, saranno illustrati gli avanzamenti del progetto e verrà svelato il nuovo brand di questo hub culturale di nuova generazione, per il quale è stato messo in campo un team internazionale di architetti, curatori scientifici ed esperti di tecnologie museali e multimediali. Sarà presentata anche un‘analisi, condotta dall’Università di Verona, sull’impatto che il nuovo centro culturale avrà sul territorio.

Molto ricco il panel degli ospiti che animeranno la giornata, tra i quali la Citè du Vin di Bordeaux, i siti UNESCO delle Cantine della Moldavia e delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il Tempio del Brunello di Montalcino e il Museo e Archivio Storico della Birra Peroni. A coordinare i dibattiti scientifici, esperti del calibro di Steve Charters (Burgundy School of Business di Digione), Roberta Garibaldi (Università di Bergamo), Maurizio Ugliano (Università di Verona). A moderare la sessione del mattino sarà il giornalista Mario Puliero.

Il Convegno si colloca al termine della settimana che vede Verona accogliere e ospitare l’evento annuale di Great Wine Capitals, che consolida il ruolo del capoluogo scaligero tra le capitali del vino nel mondo. L’evento è stato finanziato grazie al contributo della Regione Veneto, a seguito dell’approvazione di una proposta di legge presentata dal consigliere Enrico Corsi, che ha autorizzato la giunta regionale a concorrere alle iniziative assunte dalla Fondazione per realizzare il Museo Internazionale del Vino.

