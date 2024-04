Muoversi in città a impatto zero con Yamaha NEO’s

ROMA (ITALPRESS) - Muoversi in città su due ruote a impatto zero: un obiettivo facile da raggiungere se si guida NEO's, lo scooter elettrico di Yamaha con un'autonomia che arriva fino a 68 km. Le sue forme morbide e arrotondate esaltano la sensazione di leggerezza e la facilità di guida. Circondati da anelli bianchi che conferiscono un look fresco, i fari a led si ispirano al muso dell'originale Neo's. Le modanature in gomma gli conferiscono un look elegante e contribuiscono a proteggerlo da piccoli urti o graffi. Tre i colori disponibily: milky white, midnight black e aqua. A spingerlo è una Power Unit di ultima generazione. tvi/gtr