PARMA (ITALPRESS) – Il walkman per ascoltare la musica, la videocassetta per vedere i film del momento, il telefono fisso per comunicare con amici e parenti: sono tanti gli oggetti cult anni ’90 diventati veri e propri articoli vintage.

Tra le icone del passato più amate anche il mitico biscotto “Palicao, Meraviglia di Cacao” di Mulino Bianco – il celebre marchio del Gruppo Barilla, protagonista da oltre 45 anni della prima colazione degli italiani – che dopo 25 anni di assenza torna in commercio dal 6 settembre in confezione speciale disponibile unicamente sul sito e-commerce “Dedicato a Te”.

Si rinnova il rito dell’operazione nostalgia firmata Mulino Bianco dopo il successo dello scorso anno che ha visto protagonista il ritorno, sempre in edizione limitata, di “Soldino”, la storica merenda del Mulino anni ’80 e ’90. Quest’anno il prodotto non più in vendita e più richiesto dai consumatori del brand è invece “Palicao”, biscotto solubile preparato con cacao magro e cioccolato, il più versatile tra i biscotti del brand.

Il biscotto potrà essere nuovamente acquistato all’interno di una confezione speciale con pack da 250 gr e una tazza in vetro con grafica dedicata, ideata ad hoc per questo rilancio esclusivo. In alternativa, è disponibile un’offerta a tempo con due pack da 250 gr e due tazze in vetro.

Ogni giorno Mulino Bianco porta la prima colazione sulle tavole degli italiani con oltre 140 referenze, 60 delle quali dedicate proprio al primo pasto del mattino. Grazie al giusto mix di tradizione dolciaria, ricerca e innovazione, attenzione agli aspetti nutrizionali ed ingredienti di qualità, il brand occupa un posto speciale nelle case e nei cuori dei consumatori.

Non a caso, anche sulla tazza in vendita con “Palicao” limited edition è presente l’iconica frase “Ad alto contenuto di felicità”, in linea con la filosofia del marchio.

Nel 1995 Mulino Bianco ha lanciato sul mercato (e in televisione, grazie alla diffusione di uno spot dedicato) “Palicao, Meraviglia di Cacao”, disponibile in commercio fino al 1997. L’idea di realizzare un biscotto da sciogliere nel latte deriva dalla volontà del marchio di allargare la propria presenza anche in settori inesplorati, come ad esempio quello degli integratori del latte. Nasce così un biscotto solubile preparato con cacao magro e cioccolato, il più versatile tra i biscotti del brand.

Infatti, “Palicao” si sgranocchia come un biscotto, ma si può anche sciogliere nel latte freddo o caldo per creare una gustosa bevanda al cioccolato o utilizzare come base per budini, gelati, frappè, mousse e cioccolate calde. Il prodotto – che in versione limited edition conserva 5 forme di biscotto diverse, come l’originale del ’95 – è sinonimo di allegria, fantasia, e divertimento ma anche di originalità e versatilità.

“Palicao” in edizione limitata è disponibile solo su Dedicatoate.mulinobianco.it, l’innovativa piattaforma di e-commerce Barilla che consente di creare a acquistare confezioni dei prodotti più amati di Mulino Bianco e Pan di Stelle e personalizzarle con nomi, foto e dediche speciali. Dai compleanni agli anniversari, dalle nascite alle lauree. E ancora: pensieri dedicati a mamme, papà, nonni, amici. Su “Dedicato A Te” ogni momento speciale può essere celebrato con un regalo unico, come ad esempio una box con i propri prodotti del cuore e una dedica con foto.

Nata nel novembre 2020, la piattaforma in meno di due anni ha raggiunto importanti risultati di vendita con centinaia di migliaia di confezioni commercializzate, riuscendo a creare un legame molto forte con due love brand come Mulino Bianco e Pan di Stelle. Un legame con le persone che si è consolidato anche riproponendo, in edizione limitata, prodotti iconici del passato ormai non più in vendita, come il biscotto “Palicao”.

A partire da settembre, “Palicao” limited edition sarà infine protagonista di una campagna social su Facebook e su Instagram, che ne annuncerà il ritorno e la possibilità di comprare il prodotto in esclusiva sul sito e-commerce “Dedicato a Te”.

foto: ufficio stampa Barilla

(ITALPRESS).