Motori Magazine – 22/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Citroen Ami vince la sfida del mercato - Bmw lancia la nuova R 1300 GS, più potente e leggera - "Guida e basta", il mondo dello sport e Anas alleati per la sicurezza stradale - No Smog Mobility, i player del settore si confrontano su green e futuro tvi/abr/gtr