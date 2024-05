La mobilità green oltre l’elettrico, tavola rotonda a Milano

MILANO (ITALPRESS) - Non solo elettrico. Per una vera mobilità green le alternative non mancano: i biocarburanti, dove l’Italia primeggia, i carburanti sintetici e l’idrogeno. Se ne è parlato nel corso di una tavola rotonda organizzata da Automobile Club Milano dal titolo “La mobilità green in piena neutralità tecnologica: esperienze e innovazioni". xh7/fsc/gtr