Una settimana di respiro ma da venerdì si torna a fare sul serio. La MotoGp farà tappa nel weekend a Brno, per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Un appuntamento in cui la Yamaha cercherà conferme dopo il doppio podio ottenuto da Maverick Vinales e Valentino Rossi nell’ultimo Gp d’Andalusia. Il Dottore ha così interrotto un digiuno che durava dal 14 aprile 2019 e chissà che il circuito ceco non possa rappresentare un’ulteriore svolta per la sua stagione. Del resto Brno è una pista speciale per il 41enne centauro di Tavullia: 14 podi in carriera, comprese cinque vittorie nella classe regina anche se l’ultima datata 2009. “Ma è anche il circuito dove ho vinto la mia prima gara assoluta, in 125, nel 1996 ed è qualcosa che non potrò mai dimenticare – ammette Rossi – Normalmente l’atmosfera è davvero fantastica su questa pista ma sfortunatamente dovremo correre senza tifosi. Ma resta un bellissimo circuito, che mi piace molto, per cui proveremo a regalare ai tifosi che ci seguono da casa un bello spettacolo”. Dove il Dottore punta a recitare di nuovo un ruolo da protagonista. “Il podio dell’ultima gara è stato un grande risultato e una grande emozione, per cui spingeremo al 100% per essere di nuovo competitivi in questo weekend e dare il massimo”. Ma la gara di Brno sarà importante per Maverick Vinales, che dopo due secondi posti a Jerez punta il bersaglio grosso per non perdere ulteriore terreno da Quartararo, attuale leader del Mondiale con 10 punti di vantaggio sullo spagnolo della Yamaha. Sulla pista ceca, però, Vinales non ha mai vinto ottenendo al massimo un terzo posto nel 2017. “Abbiamo iniziato bene, i due weekend in Spagna sono stati in generale positivi, la moto ha funzionato bene, anche col caldo estremo che è una situazione in cui solitamente faticavamo. Questi progressi mi rendono ancora di più entusiasta e curioso di vedere quello che potremo ottenere nel fine settimana. Il team ha fatto un lavoro grandioso finora e stiamo lavorando nella giusta direzione, per cui penso che possiamo ottenere dei risultati positivi nelle prossime tre gare, soprattutto in quella di domenica. Brno è una delle mie piste preferite e di sicuro faremo del nostro meglio per stare ancora davanti e lottare per la vittoria”.

