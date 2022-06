CARPINETI (REGGIO EMILIA) (ITALPRESS) – A Carpineti, durante il GP d’Italia del Mondiale Enduro, è stata presentata la Maglia Azzurra FMI 2022. A svelarla sul podio dell’appuntamento iridato sono stati il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Coordinatore del Comitato Enduro FMI Franco Gualdi, il Direttore Tecnico FMI Enduro Cristian Rossi, il Capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia Romagna, Giammaria Manghi e i piloti capaci di conquistare l’ultima Sei Giorni nel Trofeo e tra gli Junior. Il design della Maglia Azzurra 2022 è caratterizzato dalla terza stella, aggiunta grazie ai successi ottenuti dalle nostre squadre. La grafica è molto dinamica ma allo stesso tempo garantisce una ottima leggibilità dei nomi di piloti e sponsor. Altro elemento distintivo, il tricolore lungo le braccia degli atleti e ben visibile in ogni fase di gara.

“La presentazione della Maglia Azzurra è un appuntamento che si ripete di anno in anno e che trasmette sempre grandi emozioni – afferma Giovanni Copioli, Presidente FMI – E’ stato bello vedere, qui a Carpineti, l’entusiasmo del pubblico e dei piloti vincitori della Sei Giorni che hanno svelato la divisa insieme a noi. Siamo pronti per un 2022 ricco di gare a squadre, in cui tutti daranno il massimo per ottenere risultati di prestigio. L’anno scorso siamo stati protagonisti in molte discipline, vincendo quattro titoli iridati e salendo spesso sul podio. Confermarci, se non addirittura migliorare, sarà certamente difficile ma noi ci proveremo con tutte le nostre forze. Concludo con un incoraggiamento ai piloti che rappresenteranno il nostro Paese vestendo la Maglia Azzurra FMI 2022!”

– foto: ufficio stampa Fim

(ITALPRESS).