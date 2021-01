PALERMO (ITALPRESS) – Il calcio siciliano ha eletto Sandro Morgana presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lnd per il quadriennio 2021-2024. Le società isolane sono state chiamate al voto in modalità on-line, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e Morgana torna così presidente dopo sei anni e, soprattutto, dopo aver ricoperto la carica di vicepresidente nazionale della Lnd. L’Assemblea ordinaria elettiva ha inoltre sancito anche l’elezione dei consiglieri regionali Calogero Andolina, Santo Buglisi, David Nicola Caggegi, Defendino Corbo, Luigi Gentile, Vincenzo La Pedalina, Maurizio Rizza, Mario Tamà e Aldo Violato. Eletti anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Antonino Sajeva, Vincenzo Sferrazza, Alessandro Abbruzzo (supplenti) e Giamprimo Luglio (supplenti). Responsabile regionale del calco a 5 Maximiliano Birchler, per il calcio femminile la scelta è caduta su Natale Ferrante. Eletti infine i cinque delegati assembleari effettivi (Michele Savoja, Aldo Giuseppe Greco, Antonino Gugliotta, Fabio Ponzio e Andrea Vitanza) e i quattro delegati supplenti (Giuseppe Cusumano, Calogero D’Alberti, Francesco Gammicchia e Valeria Pisano). Inoltre Cosimo Sibilia è stato designato alla carica di presidente della Lnd, Ettore Pellizzari alla carica di vice presidente vicario, Santino Lo Presti alla carica di Vice presidente Area Sud, Stella Frascà e Daniele Ortolano alla carica di consiglieri Federali Nazionali, Maria Rita Acciardi alla carica di Consigliere Federale Area Sud, Felicio De Luca, Mattia Rusciano e Cosimo Pergola alla carica di Revisori dei Conti della Lnd, Remo Luzi (effettivo) e Carlo Armignacca (supplente) designati quali delegati Assembleare SGS Area Sud.

(ITALPRESS).