Moretti (Autostrade) “App e IA per informare tempestivamente utenti”

ROMA (ITALPRESS) - "L'utente ha bisogno di informazioni tempestive che consentono di fare scelte di viaggio consapevoli. Ogni giorno abbiamo milioni di transiti sulla nostra rete, per cui poter garantire all'utente un'informazione puntuale è fondamentale. Lo strumento digitale consente di accelerare e rendere più immediato e semplice l'accesso all'informazione e anche di personalizzarlo, in modo da favorire, anche in termini previsionali, una scelta di viaggio che sia consapevole e più vicina alle esigenze di chi decide di mettersi in viaggio. Digitale, app, intelligenza artificiale sono le frontiere di queste sperimentazioni e del servizio che cerchiamo ogni giorno di migliorare per arrivare a questo obiettivo". Lo ha detto Gregorio Moretti, Direttore Comunicazione e Marketing Autostrade per l’Italia, a margine del Digital Drink organizzato da Jakala sul tema “Digital Customer Experience: le nuove sfide del settore mobilità” a Roma. xi2/fsc/gsl