Moratti “Vincere la guerra al virus per far ripartire la Lombardia”

"Vincere la guerra al Covid per far ripartire la Lombardia, come la Lombardia merita. Se vince la Lombardia vince il Paese", ha detto la neo vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. fmo/fsc/red