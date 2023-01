Moratti “Liste d’attesa in Lombardia? Fontana specula sulle persone”

"Fontana si deve vergognare perché specula sulla pelle delle persone. Quando sono arrivata in Regione i malati chirurgici oncologici non avevano il rispetto dei tempi d’attesa per il 40%. Io ho portato questo a un 80%, non è ancora sufficiente, l’anno scorso". Così Letizia Moratti replicando all'attuale governatore secondo il quale la sua ex vice e assessore al Welfare avrebbe "fallito" sull'abbattimento delle liste di attesa in sanità. xb5/vbo/gsl