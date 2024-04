MONZA (ITALPRESS) – Erano più di 200 gli imprenditori che ieri sera hanno partecipato all’evento organizzato dall’Associazione Imprenditori Nord Milano che si è tenuto all’U-Power Stadium di Monza. Presenti all’evento anche il Direttore Commerciale del Monza calcio Fabio Guido Aureli che ha parlato della partnership con AINM e ha portato un video saluto di Adriano Galliani, che non è riuscito a partecipare trattenuto da un imprevisto lavorativo dell’ultimo minuto. Sul palco anche il comico Francesco Villa del duo Ale e Franz, in veste di sostenitore dell’omonima Onlus. L’Associazione Imprenditori Nord Milano, nata 23 anni fa proprio nel Nord Milano, oggi raccoglie imprenditori provenienti non solo da Milano e dalla Lombardia, ma anche da tutta l’Italia. E proprio per celebrare questo importante traguardo ha organizzato una serata interamente dedicata al tessuto imprenditoriale brianzolo caratterizzato non solo dalla grande operosità delle sue aziende ma anche da storia e tradizioni.

“AINM – spiega il Vicepresidente Rocco Bronte – è ormai diventato un vero e proprio brand che non ha più confini territoriali. Il nostro valore aggiunto, è quello di saper creare eventi di cultura imprenditoriale, con l’obiettivo di portare costantemente a conoscenza degli imprenditori, tutti gli argomenti di rilievo che toccano l’economia e contestualmente anche l’evoluzione digitale. Molto spesso sono gli imprenditori stessi che ci chiedono di organizzare dei momenti specifici di approfondimento su determinati argomenti, come ad esempio abbiamo fatto con la sempre più attuale questione della Cybersecurity o dei vantaggi e svantaggi legati all’impiego dell’Intelligenza Artificiale. Il nostro intento è quello di mettere a confronto gli imprenditori non solo con le istituzioni e la politica, ma anche tra di loro, perchè riteniamo fondamentale fare networking, cioè, far sì che imprese di territori diversi si incontrino in un momento che deve essere costruttivo ma anche conviviale. Da qui il titolo dell’evento di ieri, “L’importanza di fare rete”. Un evento a carattere itinerante che noi realizziamo da diversi anni e per questa tappa abbiamo scelto come location lo Stadio U-Power di Monza, a sottolineare simbolicamente che, proprio come nelle partite di calcio, il lavoro di squadra vince”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Ainm