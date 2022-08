Monza, Identificati i presunti autori di un accoltellamento in centro

Monza, Identificati i presunti autori di un accoltellamento in centro

La Polizia di Monza ha identificato ed indagato per lesioni volontarie aggravate due 30enni monzesi, autori della violenta aggressione in danno di un ragazzo 19enne residente a Brugherio (MB) che la notte del 1° maggio scorso, mentre camminava con i suoi amici, dopo aver discusso per futili motivi con gli occupanti di un’auto di passaggio, veniva aggredito con calci e pugni, ricevendo anche una coltellata alla schiena. trl/mrv