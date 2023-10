Monti (EHT Group) “Progetti con Transatlantic Innovation Committee”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "L'ecosistema di investimento del Transatlantic Investment Committee è per l'Italia una straordinaria opportunità. Noi con Etna Hightech e con Harmonic Innovation Group, due grandi gruppi dell'open innovation e dell'informatica radicate nel Sud Italia, uno in Sicilia e uno in Calabria, siamo un gruppo aggregato che ha ambizioni di diventare uno dei primi player europei su queste tematiche. Siamo qui perché con il Transatlantic Innovation Committee abbiamo dei progetti congiunti di sviluppo e di investimento". Lo ha detto Riccardo Monti, consigliere EHT Group, che ha partecipato a Washington, presso l'Ambasciata italiana, alla riunione annuale del Transatlantic Investment Committee (Tic). eb/gb/mgg/gsl