PALERMO (ITALPRESS) – Il Vicepresidente ed Assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao ha partecipato, in rappresentanza della Regione Siicliana, alla commemorazione delle vittime del dell’incidente aereo di Montagnalonga, ai piedi della Croce che ricorda il disastro.

“Sono trascorsi 50 anni, – ha dichiarato il Vicepresidente Armao – da quel 5 maggio quando il DC8 dell’Alitalia proveniente da Roma si schiantò contro Montagnalonga. Il dolore ha colpito molte famiglie siciliane e non. Indagini, inchieste, sentenze hanno indicato cause diverse, spesso contraddittorie, con troppe lacune. Quelle vittime, i loro cari, i siciliani hanno ancora diritto ad una verità incontrovertibile”.

Avvenuto 50 anni fa, l’incidente aereo coinvolse un Douglas DC-8 dell’Alitalia, di ritorno da Roma, con a bordo 115 passeggeri e 7 membri di equipaggio. A soli 5 km dall’atterraggio all’aeroporto internazionale di Palermo, alle 22.24, il velivolo colpì la cresta di Montagnalonga.

