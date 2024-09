ROMA (ITALPRESS) – Recentemente l’abbiamo vista sfilare sul red carpet alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia mano nella mano con il suo compagno Tim Burton: bella, elegante e radiosa. Non è un caso, del resto che, a 60 anni (li compie oggi 30 settembre) sia ancora un simbolo di femminilità e di bellezza mediterranea, una “diva”, per quello che il termine può significare ai giorni nostri. La sua carriera è iniziata come modella: arrivata a Milano dalla natia Città di Castello viene subito notata per la sua bellezza e chiamata a sfilare per tutte le griffe più importanti, da Dolce&Gabbana a Fendi. Posa anche per i calendari Pirelli, Max e GQ. Non contenta della fama raggiunta sulle passerelle francesi e statunitensi, la Bellucci si cimenta anche con la recitazione. Il primo ruolo glielo affida Dino Risi nella miniserie tv “Vita con i figli”: sul set conosce Nicola Farron e inizia con lui una relazione durata sei anni. Dalla televisione al cinema, nel 1991 è la protagonista de “La riffa” di Francesco Laudadio, accanto a Massimo Ghini e Giulio Scarpati e nel 1992 interpreta una delle tre concubine che seducono il giovane Jonathan Archer (Keanu Reeves) in “Dracula di Bram Stoker” diretto da Francis Ford Coppola. Dopo gli Stati Uniti, la Francia: “L’appartamento”, “Dobermann” e “Irreversible” sono alcuni dei film che interpreta oltralpe dove conosce Vincent Cassel che diventerà suo marito e padre delle sue due figlie Deva e Lèonie.

L’affermazione definitiva nel cinema arriva nel 2000 prima affiancando Fene Hackman e Morgan Freeman in “Under Suspicion” di Stephen Hopkins e, poi, come protagonista di “Malena” di Giuseppe Tornatore. Seguono tanti altri film come “Matrix”, “La Passione di Cristo” di Mel Gibson, “I fratelli Grimm e l’incantevole strega” di Terry Gilliam, “Ricordati di me” di Gabriele Muccino (che le regala il Nastro d’argento), “N (Io e Napoleone)” di Paolo Virzì, “Manuale d’amore 2” di Giovanni Veronesi e “Siccità” di Paolo Virzì. Nel 2015 è una Bond girl in “Spectre” di Sam Mendes al fianco di Daniel Craig e nel 2022 e nel 2023 è la duchessa Altea di Vallenberg in “Diabolik – Ginko all’attacco!” e “Diabolik – Chi sei?” dei Manetti Bros. Nel 2024 è nel cast di “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton che l’ha diretta per la prima volta.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]