PALERMO (ITALPRESS) – Sarà visitabile, fino al 14 gennaio, a Palazzo Trinacria, a Palermo, l’esposizione “Monet e gli Impressionisti, Immersive Experience”.

Questa mostra immersiva, che comprende anche un’originale esperienza mediante Oculus VR, offre ai visitatori un viaggio indimenticabile nel meraviglioso universo di Claude Monet, degli impressionisti francesi e dell’intera Francia del XIX secolo, delle sue rivoluzioni e atmosfere. La tecnologia immersiva permette al visitatore di rivivere l’arte impressionista in maniera nuova e coinvolgente, immergendolo in atmosfere poetiche e colori vibranti.

Monet e gli Impressionisti, Immersive Experience è una mostra ideata dalla Fondazione Pietro Barbaro appositamente per Palazzo Trinacria e per celebrare il 150esimo anniversario della nascita del movimento. La mostra è patrocinata dal Comune di Palermo.

Spazi e superfici di Palazzo Trinacria si animano, si tuffano letteralmente nel passato, nei quadri di Monet, nella Parigi della Belle Époque, offrendo al visitatore una visione a 360 gradi di un’epoca che ha rivoluzionato la nostra storia e il nostro modo di percepire la realtà che ci circonda, rivelando l’essenza e la bellezza intrinseca delle opere dell’impressionismo, delle sue luci e delle sue più intime sensazioni.

