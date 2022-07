IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di scherma al Cairo. Rossella Fiamingo è approdata in semifinale nel tabellone femminile di spada femminile grazie al successo nei quarti sull’estone Differt per 15-11. Sulla sua strada adesso la tedesca Alexandra Ndolo.

Eliminata, invece, Mara Navarria. La 37enne friulana (li compie proprio oggi) è stata battuta da Kong, atleta di Hong Kong, per 12-11.

