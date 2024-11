MODENA (ITALPRESS) – Il Modena ha reso noto di avere esonerato il

tecnico Pierpaolo Bisoli. La decisione all’indomani della

sconfitta di La Spezia per 1-0. I canarini sono quartultimni in

classifica con 11 punti, frutto di 2 vittorie, cinque pareggi e

altrettante sconfitte. “Una decisione sofferta – si legge nella

nota del club – per la grande dedizione e attaccamento ai colori

gialloblù dimostrati da mister Bisoli in questi mesi. Una persona

leale e di grandi valori al quale vanno i più sentiti

ringraziamenti da parte del presidente Carlo Rivetti e di tutta la società”. Alla ripresa degli allenamenti, la guida tecnica della Prima Squadra sarà temporaneamente affidata a Paolo Mandelli, attuale allenatore della squadra Primavera.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).