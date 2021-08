BARDONECCHIA (ITALPRESS) – Anche Bardonecchia (TO), una delle località montane più rinomante del Piemonte, ha scelto i servizi di micromobilità elettrica in sharing di Helbiz per agevolare gli spostamenti dei turisti e dei residenti nel periodo estivo. Da oggi 6 agosto i monopattini elettrici saranno a disposizione di chiunque abbia installato sul proprio telefonino l’app Helbiz.

Il costo dell’abbonamento mensile Helbiz Unlimited, per avere corse giornaliere illimitate sarà di 39.99 euro; l’utilizzo spot sarà invece disponibile a un costo di 1 euro per lo sblocco iniziale + 0,25 euro al minuto per la corsa. L’avvio delle attività a Bardonecchia giunge a poche settimane dal conseguimento della licenza di operatore di micromobilità per la Città metropolitana di Torino, un’area che conta più di 2.500 mezzi Helbiz, fra monopattini e bici elettriche.

(ITALPRESS).