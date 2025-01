“Mission Innovation 2.0”, 21 milioni per le tecnologie pulite

ROMA (ITALPRESS) - 21 milioni di euro per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’intera catena del valore delle Materie Prime Critiche e Strategiche, dall’estrazione alla trasformazione. È quanto prevede un avviso pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, misura finanziata nell'ambito di "Mission Innovation 2.0", iniziativa globale di cooperazione internazionale lanciata alla COP21 di Parigi nel 2015 per accelerare l’innovazione delle tecnologie pulite. Le domande di contributo, corredate dalla relativa proposta di progetto e complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, nella pagina online della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a partire dal 3 febbraio e fino alle ore 12 del 18 marzo 2025. Le proposte potranno essere presentate da imprese, in qualità di capofila. Le aree strategiche individuate per i bandi includono l'estrazione mineraria primaria e secondaria, l'estrazione da fluidi, l'urban mining e l'eco-progettazione, e la trasformazione. L'obiettivo principale è sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative per aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle materie prime critiche, ridurre la dipendenza da fonti estere, promuovere l'economia circolare e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico. fsc/gtr