Mirri: “Investitori guardano Palermo con interesse”

"Il Palermo non è solamente una squadra di calcio ma un progetto che ha ambizioni ulteriori. Il club interessa perchè rappresenta la quinta città italiana". Con queste parole il numero 1 del club rosanero, Dario Mirri, fa il punto in merito alle trattative per la cessione della società. mra/ari/gtr