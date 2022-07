Mirri “Corini uno dei nomi possibili per il Palermo, ma non il...

Mirri “Corini uno dei nomi possibili per il Palermo, ma non il solo”

"Non bisogna avere fretta perché è piu facile commettere errori. Corini è uno dei nomi possibili per la panchina del Palermo ma non è il solo. Anche il Genoa lo scorso anno ha scelto un giovane allenatore internazionale e ha fatto bene. Il mercato è globale". Lo ha detto il presidente del Palermo Dario Mirri in occasione della presentazione delle nuove maglie del club rosanero.