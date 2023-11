Ministro Esteri Ungheria “Scongiurare rischio di una guerra mondiale”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS/LA VOCE DI NEW YORK) - "Sappiamo tutti chi ha attaccato chi. Sappiamo tutti chi è l'aggressore. Ecco perché condanniamo questa guerra. Ma nel frattempo crediamo che ci sia anche una responsabilità per la pace. E sappiamo tutti che gli Stati Uniti dovrebbero avviare un dialogo con la Russia per garantire la pace in Ucraina'. Lo afferma il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjártó, in un'intervista a Stefano Vaccare per La Voce di New York e l'Italpress. col/sat/gsl