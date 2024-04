MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dal 25 aprile al 4 maggio, Mini presenterà la Nuova Mini Family al China International Exhibition Center di Pechino. Nell’ambito del Salone dell’Automobile cinese, che avrà come tema “New Era, New Cars”, Mini celebrerà l’anteprima mondiale di nuova Aceman. Con il suo concept di veicolo completamente elettrico e indipendente, Aceman si colloca tra Mini Cooper e Mini Countryman. Insieme a Nuova All-Electric Mini Cooper in entrambi i livelli di potenza “E” e “SE” e a mini Countryman John Cooper Works ALL4 con trazione integrale, Mini presenterà la gamma del suo nuovo portafoglio prodotti all’Auto China 2024. L’Auto China si tiene a Pechino ogni due anni dal 1990. Su una superficie espositiva di oltre 200.000 metri quadrati, più di 700 espositori presentano il loro portafoglio in quello che è attualmente il più grande mercato automobilistico del mondo.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

