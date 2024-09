ROMA (ITALPRESS) – Con proporzioni compatte e un efficiente motore a benzina a tre cilindri, la Mini Cooper C porta su strada un dinamico go-kart feeling. Il design moderno, con superfici pulite e la caratteristica griglia anteriore, rende attuale il tradizionale Dna del marchio. Il design minimalista degli interni combina forme lineari con un ampio spazio e una nuova strumentazione centrale. Lo strumento centrale rotondo con display Oled raccoglie tutte le informazioni del veicolo e, oltre agli innovativi sistemi di assistenza per la navigazione e il controllo della vettura, include pratiche funzioni operative per il conducente e tutti i passeggeri. Inoltre, il display presente in tutti i modelli della nuova famiglia Mini offre un’ulteriore innovazione digitale. Mattel, Inc., AirConsole e Mini hanno introdotto il gioco in auto nella nuova famiglia Mini con Uno.

Le quattro varianti di allestimento Essential, Classic, Favoured e Jcw arricchiscono il look individuale della Mini Cooper C con un’ampia gamma di opzioni di equipaggiamento.

Per ottenere contrasti variegati, i colori esterni possono essere combinati con uno dei quattro colori del tetto, offrendo così la possibilità di esprimere caratteri unici. Il motore a tre cilindri da 115 kW/156 CV della Mini Cooper C (consumo di carburante combinato: 6,2 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 140 g/km secondo WLTP) raggiunge una coppia di 230 Nm e accelera il veicolo da fermo a 100 km/h in 7,7 secondi. Il sistema di sospensioni e ammortizzatori, perfettamente coordinato, garantisce alla piccola premium britannica un’ottima maneggevolezza, sia nel traffico cittadino che sulle strade di campagna ricche di curve. I freni potenti e lo sterzo diretto garantiscono in egual misura sicurezza, comfort e piacere di guida. Il nuovo Mini Operating System 9 è intuitivo e facile da usare. Grazie all’esclusivo display Oled e al Mini Intelligent Personal Assistant a comando vocale, gli occupanti hanno più controllo, connettività e personalizzazione.

