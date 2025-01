Mingoia “Unicredit continua a investire sulla Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Da uomo Unicredit, da rappresentante dei lavoratori di Unicredit, sono orgoglioso che ancora una volta Unicredit abbia investito sulla Sicilia come lo ha già fatto assumendo centinaia di giovani negli ultimi tre anni, quasi 220 giovani, quindi con nuove assunzioni. Un impegno che dimostra ristrutturando le filiali con i layout nuovi e soprattutto non chiudendole, quindi garantendo il servizio alle imprese e alla famiglie siciliane". Così Rosario Mingoia, segretario responsabile gruppo Uilca UniCredit, a margine dell'inaugurazione della nuova filiale di Palermo in via Roma 7.