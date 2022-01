Minacce No Vax a Draghi, perquisito amministratore canale Telegram

La Polizia ha individuato un canale Telegram, caratterizzato dalla presenza di numerosi messaggi di odio nonché gravi minacce nei confronti del Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Presidente U.S.A. Joe Biden e il fondatore della società Microsoft, Bill Gates. L’amministratore del canale, originario della provincia di Napoli, ma da tempo domiciliato in Germania per motivi professionali, è stato controllato all’ingresso in Italia all’Aeroporto di Napoli Capodichino, pc/red