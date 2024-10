ROMA (ITALPRESS) – La puntata numero 200 di “Ballando con le stelle” che andrà in onda il 23 novembre non è l’unico motivo di festeggiamento per Milly Carlucci. Prima, oggi (1° ottobre), c’è una ricorrenza ben più importante: la conduttrice, che è nata a Sulmone nel 1945, compirà infatti 70 anni. Quasi 50 li ha passati in tv: nonostante i genitori non fossero particolarmente entusiasti delle sue aspirazioni artistiche, Camilla Patrizia (questo il suo vero nome) ha esordito in tv giovanissima, prima nell’emittente privata GBR poi in Rai dove, dal 1976 al 1978, è inviata del programma di Renzo Arbore “L’altra domenica”. Mentre i giornali di gossip la ritraggono insieme all’allora fidanzato, il campione di nuoto Marcello Guarducci, Milly viene chiamata a condurre “Giochi senza frontiere” al posto di Rosanna Vaudetti prima con Ettore Andenna poi con Michele Gammino. Questa esperienza le regala la prima popolarità che, qualche anno dopo, la porta a lavorare all’allora Fininvest (oggi Mediaset) dove è stata a lungo anche la sorella Gabriella. Qualche titolo: “Risatissima”, “Azzurro”, “Vota la voce”, dopodichè torna in Rai e diventa uno dei volti simbolo di viale Mazzini. I programmi che conduce quasi non si contano, da “Scommettiamo che…?” con Fabrizio Frizzi a “Luna Park”, da “Pavarotti & Friends”, da “Lo Zecchino d’Oro” a “Telethon”.

Nel frattempo debutta anche al cinema ne “Il bisbetico domato” con Adriano Celentano, cui seguono “Il pap’occhio”, “Pappa e ciccia”, “Domani mi sposo”. Per la televisione recita nella fiction “Voglia di vincere” di Vittorio Sindoni accanto a Gianni Morandi.

Il suo mestiere, però, è quello della conduttrice a 360°, come raccontano tutti quelli che lavorano con lei nei suoi programmi, in primis “Ballando con le stelle” che, in onda dal 2005, è uno dei programmi più longevi di Rai1: Milly ne è anche autrice e capo-progetto. L’impegno con “Ballando” negli anni non le impedisce nemmeno di cimentarsi anche con altri programmi ed eventi come “Notti sul ghiaccio”, “Miss Italia”, la “Prima” della Scala di Milano, “Il cantante mascherato” e “L’acchiappatalenti”.

Di recente i giornali le hanno dedicato copertine ritraendola insieme alla figlia Angelica nel giorno delle nozze di quest’ultima con Fabio Borghese. Oltre a lei la Carlucci e suo marito Angelo Donati hanno anche un figlio maschio, Patrick.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

