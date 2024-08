FIRENZE (ITALPRESS) – Al Centro commerciale di Gavinana a Firenze, che saluta, l’ambulatorio mobile di Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, ha effettuato dall’8 luglio all’8 agosto circa mille mammografie. Un successo dunque di un’iniziativa di prevenzione, in collaborazione con Unicoop, a cui si sono affiancati incontri divulgativi, aperti a tutti, sull’importanza degli screening ma anche una corretta alimentazione e stile di vita. L’unità mobile ora saluta il quartiere di Gavinana e farà tappa nei prossimi mesi in altri punti vendita, a partire da Ponte a Greve a Firenze e Prato.

Per un intero mese, sostando in piazza Bartali, l’unità mobile di Ispro ha permesso a parecchie donne che avevano ricevuto l’invito a casa per sottoporsi alla screening per il tumore alla mammella di farlo con tutta comodità, prima o dopo la spesa al centro commerciale. L’ambulatorio mobile peraltro è dotato di un mammografo all’avanguardia.

Nella permanenza davanti al centro commerciale sono state consegnate anche le provette per il test del sangue occulto nella feci, per lo screening del colon-retto. Si sono svolte anche iniziative dedicate alla prevenzione con medici, epidemiologi, dermatologi, dietisti e biologi.

”La proficua collaborazione con Ispro e Unicoop – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – è stata la prova che l’unione fa la forza per ottenere i risultati che ci prefissiamo e ci dà modo di poter proseguire su questa strada anche coinvolgendo in futuro altre realtà che vorranno rendersi protagoniste dell’importante partita della prevenzione. L’adesione riscontrata è stata veramente notevole ma per noi è un successo ogni persona in più a cui rendiamo più semplice effettuare i controlli di screening”.

“Possiamo dire, dopo la prima esperienza a Gavinana, che l’obiettivo di condivisione e diffusione sul territorio toscano di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per promuovere l’adesione agli screening oncologici è pienamente riuscito”, dichiara l’assessore al dirittto alla salute, Simone Bezzini. “Raggiungere più persone possibili con l’attività di prevenzione, aumentare la consapevolezza sui fattori di rischio e promuovere stili di vita sani è una priorità”.

“Grazie a Regione Toscana per l’opportunità, ma grazie anche ad Unicoop che ha messo a disposizione i suoi locali per una causa così importante – conclude il direttore generale di Ispro, Katia Belvedere -. Continueremo a lavorare con il massimo entusiasmo affinché gli eventi programmati nel corso di tutta la collaborazione si rivolgano ai cittadini per facilitarli nella conoscenza e nell’effettuazione degli screening e nell’applicazione dei corretti stili di vita”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

