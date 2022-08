MILANO (ITALPRESS) – Sta facendo il giro del web il video che ritrae un tassista milanese, fuori da un albergo di via Carlo Tenca, nei pressi della Stazione Centrale, che di fronte alla richiesta di due turisti di saldare la tariffa attraverso il Pos, prima si rifiuta di accettare il pagamento elettronico, poi insulta i turisti e distrugge i loro souvenir, scappando poi a tutta velocità con portellone e sportello aperto. Dopo la reazione delle associazioni degli Ncc, che hanno definito la vicenda “vergognosa”, intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress, Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande radiotaxi milanese ha detto “Quello del collega è un comportamento totalmente ingiustificato, che ha provocato un danno non solo ai clienti, ma anche all’intera categoria e al Comune di Milano”. Boccalini ha inoltre voluto chiarire che “secondo una recente ricerca effettuato da Regione Lombardia, è emerso che a Milano circa il 98% delle corse in cui è stato chiesto il pagamento elettronico è stato poi effettuato. Una delle percentuali più alte a livello europeo. E’ il classico caso dell’albero che cade che fa più rumore della foresta che cresce”. “Quello che è accaduto ieri a due turisti australiani non rappresenta Milano e la sua capacità di accogliere visitatori e visitatrici da ogni parte del mondo. Meno che mai rappresenta la categoria dei tassisti. E ringrazio la Polizia locale per il positivo contributo in questa brutta vicenda” scrive sul suo profilo Facebook l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. L’allontanamento del tassista non ha impedito all’Unità “Freccia 1” del Reparto Radio Mobile della Polizia locale, la squadra adibita al controllo del trasporto pubblico locale, di individuarlo e rintracciarlo, dopo aver ricevuto la segnalazione dal Radio Taxi a cui i turisti si erano a loro volta indirizzati per denunciare l’accaduto. “Il tassista si è reso disponibile a risarcire il danno, ma procederemo a trasmettere il fascicolo alla Commissione Tecnica Disciplinare, per l’apertura del procedimento disciplinare” commenta Granelli.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it