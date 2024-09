MILANO (ITALPRESS) – Il Questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Bar Palma d’Oro”, sito a Milano in via Palmanova n°59 angolo via Cesana. Venerdì scorso, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività in quanto, i primi giorni di agosto, i poliziotti del commissariato di viale Monza hanno identificato all’esterno del locale due clienti di cui uno, a seguito di controllo, ha cercato di disfarsi di un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi, subito recuperato dagli agenti. L’uomo, già indagato in precedenza sempre per spaccio di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Questura di Milano