MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina, tra via Spartaco e via Morosini, la rottura di una condotta d’acqua ha provocato l’allagamento delle strade della zona con fango e acqua. Impraticabili le strade e traffico paralizzato in vie strategiche della città. “Ma il Comune, una volta assegnate le manutenzioni alle varie Aziende, si preoccupa di controllare la correttezza delle stesse? In che modo e come le controlla? I fatti dimostrano, visto quanto accaduto qualche giorno fa in via Fontana e questa mattina in via Spartaco e Morosini, che c’è una totale disattenzione della manutenzione comunale da parte dell’Amministrazione di Centrosinistra! Chi pagherà per questi continui disagi e disservizi causati ai milanesi”. Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, sulla condotta dell’acqua rotta questa mattina in via Spartaco e Morosini che ha creato non pochi disagi a tutta la zona. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa De Corato