Milano, sfregiarono un 31enne. Misure cautelari per due minorenni

MILANO (ITALPRESS) - Lo scorso 19 aprile a Milano e Rozzano i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 ragazze minorenni ritenute responsabili del reato di lesioni personali con deformazione permanente del viso commesso ai danni di un italiano di 31 anni, in concorso con altre 5 coetanee. L'aggressione era avvenuta la sera del 28 dicembre scorso in via Donna Prassede, periferia sud del capoluogo. (ITALPRESS) trl/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Arma dei Carabinieri)