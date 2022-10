Milano, Sala “Su limitazioni Area B non cambio idea”

"Se il tema è cercare di farmi cambiare idea direi che proprio non c'è alcuna possibilità". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che mercoledì incontrerà i consiglieri di centrodestra per discutere della loro richiesta di sospendere i nuovi divieti dell'Area B. "Io vado avanti per la mia strada, credo che sia giusto - aggiunge -. Non c'è nessuna possibilità che io cambi idea su questa cosa". xa1/vbo