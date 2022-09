Milano, Sala “Su limitazioni Area B escludo ripensamenti e deroghe”

"Le regole erano state chiarite da tanto tempo, chi oggi contesta, da Aci a regione Lombardia, poteva da un lato fare la sua parte, Regione Lombardia per prima col Move In, e dall'altro, se il tema era così caldo, intervenire prima. Detto ciò, io credo che si debba andare avanti senza alcun indugio perché è in linea con la nostra visione e la nostra azione politica. Escludo ripensamenti e deroghe". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a proposito delle limitazioni di Area B che entreranno in vigore il primo ottobre. xa1/trl/gsl