MILANO (ITALPRESS) – Beppe Sala, in occasione del quarto compleanno di Parole O_stili firma di nuovo il Manifesto della comunicazione non ostile in qualità di candidato sindaco. Lo aveva già sottoscritto nel novembre del 2019, ma ha deciso di risottoscrivere l’impegno promettendo “una campagna elettorale concentrata sui contenuti e sulle idee attraverso un linguaggio rispettoso e non ostile. E’ un dovere di noi politici”.

Non solo, il candidato sindaco alza l’asticella e decide di “invitare tutti i prossimi candidati delle elezioni amministrative a fare lo stesso, perchè i ragazzi e le ragazze delle nostre città se lo meritano”.

(ITALPRESS).