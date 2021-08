MILAN (ITALPRESS) – “Non voglio drammatizzare ma certemente è un momento in cui bisogna stare attenti quindi io la scelta di estendere il ‘patentino antifascistà a Milano per svolgere iniziative negli spazi pubblici la rivendico: è una scelta voluta”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento di apertura per i 110 anni dell’Associazione Italina Arbitri. “Sono sempre scelte che possono dividere – ha continuato- però ho avuto anche tanti ritorni positivi, tanto consenso. Non pretendo che tutti la pensino come me ma è qualcosa che a mio parere non toglie niente a nessuno ma qualcosa può aggiungere”. Rispetto alle affermazioni di Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra, che sostiene sia inutile poichè tutti antifascisti, il sindaco replica “Non ci credo. Non è così assolutamente”

(ITALPRESS).