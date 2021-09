Milano, Sala “ordinanza anti-movida se non funziona si torna indietro”

"Il tema è quanto l'apertura dei locali sia legata anche ad assembramenti che rischiano di esserci a prescindere. Bisogna lavorare assieme. Non abbiamo la ricetta magica dobbiamo un po' provare e vedere cosa succede e se le cose cambiano in meglio. Se non sarà così si torna indietro, non c'è alcun dubbio". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. bla/vbo/mrv