MILANO (ITALPRESS) – “A Milano nella mia Giunta ci sono 6 uomini e 6 donne (e due di queste hanno meno di 30 anni), la vice sindaco è donna, la presidente del Consiglio comunale è donna. E oggi, al convegno di Elle Active su donne e lavoro, ho annunciato che la Delegata alle Pari Opportunità sarà Elena Lattuada, una vita spesa a difendere i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”. A scriverlo su Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala. “Mettiamo in campo azioni per la parità salariale, per difendere l’occupazione femminile e per favorire l’imprenditoria femminile”, conclude Sala.

(ITALPRESS).