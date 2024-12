MILANO (ITALPRESS) – “Non lo dico io ma il capo della Polizia, le statistiche che vedono Milano in testa alla classifica dei crimini sono false, non sono credibili”. Cosi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la conferenza stampa sulla riorganizzazione della polizia locale. Infatti, “queste classifiche parlando di una realtà di 1,4 milioni di abitanti, ma ci sono anche turisti e chi viene in città ogni giorno per lavorare” e “qui si denuncia molto perchè si crede nella giustizia”. Per quanto riguarda la riorganizzazione della polizia locale, “Milano fa gola alla destra, quindi prepariamoci alle polemiche. Alle polemiche siamo abituati, anzi mi aspetto un’ intensificazione ora che siamo a fine mandato, siamo pronti”. “Io dico che vogliamo fare la nostra parte, ma è chiaro che tutti devono fare la loro parte – ha proseguito il sindaco – quindi ben vengano le 600 persone in più delle forze dell’ordine” promesse dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “E’ certo che i crimini vadano repressi al meglio e io e la mia giunta non abbiamo mai vacillato su questo – ha concluso – . Semmai diciamo che la sola repressione non è sufficiente perchè viviamo situazioni complesse, perchè la società milanese è plurale e ci sono parti della città più difficili. Dobbiamo far sì che l’attenzione sociale si affianchi alla repressione del crimine”. (ITALPRESS).

Foto: xm4