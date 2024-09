Milano, Sala “A vertici Polizia Locale cambio importante”

MILANO (ITALPRESS) - Il cambio dei vertici della Polizia Locale di Milano, dove Gianluca Mirabelli prenderà il posto di Marco Ciacci, “non è assolutamente un downgrade. Ciacci è 7 anni che fa quel mestiere, un mestiere molto usurante, quindi credo sia un cambio importante”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del convegno dedicato al “Milano Climate City Contract”. Secondo il primo cittadino “per Ciacci questa è anche un’opportunità perché noi fra due anni e mezzo abbiamo finito: se fosse rimasto in quel ruolo dopo già due mandati è difficile che l’avrebbero riconfermato. Ho sempre manifestato fiducia a Marco Ciacci”. “Relativamente al suo successore, è un vigile con una grande tradizione perché ha tramandato questo mestiere di generazione in generazione nella sua famiglia - ha aggiunto Sala - Anche a lui ho fatto un discorso diretto, si gioca in questi due anni e mezzo con un ruolo importante perché il corpo dipendeva da lui. La grande visibilità ti può anche bruciare, ma credo che ne sia molto consapevole”. xh7/pc/gtr