MILANO (ITALPRESS) – L’Ordine Tsrm e Pstrp di Milano e province, attraverso le Commissioni d’Albo Logopedisti, Podologi, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e Tecnici Sanitari di Radiologia Medica ha organizzato quattro eventi residenziali, di cui tre accreditati Ecm, registrando un’affluenza totale di più di 600 partecipanti. “Fin dalla nascita dell’Ordine, nel 2018, ho voluto investire sulla formazione degli iscritti – afferma il Presidente dell’Ordine, Diego Catania -. A muovermi è la profonda convinzione che l’educazione continua, come dichiara il regolamento ECM, sia un obbligo deontologico per ciascun Professionista, garanzia di competenza, professionalità e sicurezza per la persona assistita. Ne deriva, a mio avviso, un corrispondente impegno da parte dell’Istituzione, che deve fare della formazione un pilastro valoriale, posto a sostegno dei profili professionali che rappresenta”. I quattro eventi, spaziando dall’approfondimento delle nuove tecnologie in ambito diagnostico alla relazione Professionista-persona assistita, hanno rispecchiato le poliedriche esigenze formative delle Professioni Sanitarie e i diversi approcci, tutti validi e necessari, che portano con sè. “Di fronte a un orizzonte sanitario in continua evoluzione, ricco di sfide e di richieste complesse da parte della popolazione, non possiamo che cogliere la sfida a elevarci ed evolverci come Professionisti e come persone, tenendo il passo con il cambiamento – conclude Catania. -. Solo alimentando le nostre conoscenze a tutto campo, infatti, potremo assumere pienamente il nostro ruolo di Professioni intellettuali”. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Tsrm