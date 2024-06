MILANO (ITALPRESS) – “Questa iniziativa arriva in ritardo. Ma non è così tardi perchè Aned ha avuto il merito di mantenere vive le testimonianze degli associati e si proietta nel futuro, in considerazione degli scenari di guerra efferati che pensavamo superati in Europa. Dal 7 ottobre registriamo una nuova ondata di antisemitismo: è importante tenere alta la guardia, mantenere vive le testimonianze e i messaggi culturali”. Lo ha dichiarato il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, intervenendo oggi alla Prefettura di Milano in occasione della consegna della Medaglia d’oro al Merito Civile all’Aned (Associazione Nazionale ex Deportati). “Un’associazione che trasmette quindi come patrimonio nazionale quelli che sono i valori del messaggio di pace, da trasmettere soprattutto ai giovani. Portiamo a termine un percorso che andava sanato, ed esprimiamo vicinanza affettiva alle persone che non ci sono più. Questa medaglia indennizza per quanto riguarda il passato, ma incentiva per tutto quello che si potrà fare nel futuro”, ha sottolineato Piantedosi. (ITALPRESS).

Foto: xp2