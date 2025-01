MILANO (ITALPRESS) – Dal 4 al 7 maggio Milano ospiterà la 58esima edizione delle Riunioni annuali della Banca Asiatica di Sviluppo (Asian Development Bank, ADB), istituzione finanziaria internazionale che dal 1966 promuove lo sviluppo economico e sociale nei paesi dell’Asia e del Pacifico.

La presentazione dell’evento alle aziende del territorio milanese si è tenuta questa mattina in Sala Alessi, a Palazzo Marino, da parte della Vice Presidente di ADB Roberta Casali, del Direttore Generale del Tesoro del Ministero Economia e Finanze, Riccardo Barbieri Hermitte, del Direttore della sede di Milano della Banca d’Italia, Giorgio Gobbi, con la moderazione di Francesca Utili, Direttore dei Rapporti Finanziari Internazionali del Ministero Economia e Finanze. Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha portato i saluti istituzionali nell’intervento di apertura.

E’ intervenuto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada.

Con l’appuntamento milanese, l’Italia è chiamata per la prima volta ad ospitare questo importante meeting internazionale che vedrà la presenza di Ministri e alti funzionari provenienti dai 69 Paesi membri dell’ADB. Durante la quattro giorni, saranno oltre un centinaio gli eventi rivolti a organizzazioni internazionali, imprese, società civile e mondo accademico.

Per le aziende sarà un’occasione per creare relazioni, avere visibilità, partecipare a importanti momenti di confronto e approfondimento sui temi dell’economia e dello sviluppo sostenibile e della cooperazione tra Italia, Europa e la regione Asia-Pacifico.

L’organizzazione della Riunione Annuale è coordinata dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

